Райнхарт, Миккола и Грир из-за травм не сыграют за «Флориду» против «Каролины» в 4-м матче финала Востока

Три хоккеиста «Флориды» пропустят четвертый матч серии против «Каролины».

Защитник Нико Миккола, а также нападающие Энтони-Джон Грир и Сэм Райнхарт не сыграют в четвертом матче серии финала Восточной конференции против «Харрикейнс».

Миккола и Грир получили повреждения по ходу третьего матча серии. Райнхарт также травмирован – он пропустит вторую игру подряд в этой серии.

Защитник Увис Балинскис заменит Микколу в составе, форвард Нико Штурм появится вместо Грира.

На данный момент «Пантерс» ведут со счетом 3-0 в серии.