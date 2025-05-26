Райнхарт, Миккола и Грир из-за травм не сыграют за «Флориду» против «Каролины» в 4-м матче финала Востока
Три хоккеиста «Флориды» пропустят четвертый матч серии против «Каролины».
Защитник Нико Миккола, а также нападающие Энтони-Джон Грир и Сэм Райнхарт не сыграют в четвертом матче серии финала Восточной конференции против «Харрикейнс».
Миккола и Грир получили повреждения по ходу третьего матча серии. Райнхарт также травмирован – он пропустит вторую игру подряд в этой серии.
Защитник Увис Балинскис заменит Микколу в составе, форвард Нико Штурм появится вместо Грира.
На данный момент «Пантерс» ведут со счетом 3-0 в серии.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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