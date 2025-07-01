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Галуцен возглавил «Даллас». Он во 2-й раз стал главным тренером клуба

Глен Галуцен возглавил «Даллас».

Для 53-летнего специалиста это уже второе назначение главным тренером «Старс» в карьере. 

Он занимал эту должность с 2011 по 2013 год. В течение последних 7 сезонов Галуцен занимал должность ассистента главного тренера в «Эдмонтоне». 

«После предыдущего пребывания в Далласе Глен неустанно трудился и зарекомендовал себя как одного из самых уважаемых тренеров в НХЛ.

Его обширный опыт – как в качестве главного тренера, так и помощника – говорит о его умении внедрять инновации и адаптироваться к требованиям современной игры, а также выстраивать отношения с игроками.

Глен работал с одними из лучших игроков в мире и постоянно находил способы выводить их на максимум, чтобы способствовать успеху команды. Мы полностью уверены, что он – тот человек, который выведет нашу команду на новый уровень», – сказал генменеджер техасцев Джим Нилл

Ранее «Даллас» уволил Питера Дебура с поста главного тренера. В трех сезонах под его руководством клуб трижды доходил до финала Западной конференции – и все три раза проиграл («Вегасу» и дважды «Эдмонтону»). 

Отмечается, что ассистент главного тренера Ален Насреддин, тренер вратарей Джефф Риз, видеотренеры Патрик Долан и Крис Демчук продолжат выполнять свои обязанности. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Далласа»
Джефф Риз
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