«Калгари» продлил контракт с Хэнли на 2 года. Кэпхит – 1,75 млн долларов, для 34-летнего защитника это максимум в карьере

«Калгари» продлил контракт с защитником Джоэлом Хэнли на 2 года.

Средняя годовая зарплата игрока (кэпхит) – 1,75 миллиона долларов. Для 34-летнего игрока это карьерный максимум.

Ранее его максимальная средняя зарплата за год составляла 787,5 тысячи долларов.

В минувшем сезоне канадец провел за «Флэймс» 53 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 9 (2+7) очков при полезности «+12» и среднем времени на льду 18:35 (личный рекорд за сезон).

Всего у Хэнли , ранее поигравшего за «Монреаль», «Аризону» и «Даллас», 246 игр в регулярках и 38 (5+33) баллов. В плей-офф – 33 игры и 3 (1+2) очка.

Отметим, что в «Калгари » игрок перешел в марте 2024 года, когда клуб забрал его с драфта отказов «Старс».