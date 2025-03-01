Соколов набрал 2+1 в матче АХЛ с «Рокфордом» и стал 1-й звездой, Дуда с 1+2 – 2-й

Егор Соколов и Артем Дуда стали звездами матча АХЛ.

Игроки «Тусона » набрали по 3 очка в матче регулярного чемпионата лиги с «Рокфордом » (5:1).

Форвард Егор Соколов отметился дублем и результативной передачей, его признали 1-й звездой встречи. На счету 24-летнего игрока 38 (19+19) очков в 51 игре за фарм «Юты».

Защитник Артем Дуда забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам. У 20-летнего экс-игрока ЦСКА 21 (3+18) очко в 49 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «+11».