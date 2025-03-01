Соколов набрал 2+1 в матче АХЛ с «Рокфордом» и стал 1-й звездой, Дуда с 1+2 – 2-й
Егор Соколов и Артем Дуда стали звездами матча АХЛ.
Игроки «Тусона» набрали по 3 очка в матче регулярного чемпионата лиги с «Рокфордом» (5:1).
Форвард Егор Соколов отметился дублем и результативной передачей, его признали 1-й звездой встречи. На счету 24-летнего игрока 38 (19+19) очков в 51 игре за фарм «Юты».
Защитник Артем Дуда забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам. У 20-летнего экс-игрока ЦСКА 21 (3+18) очко в 49 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «+11».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости