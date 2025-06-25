Костин не получит от «Сан-Хосе» квалификационное предложение, вероятно. Форвард может стать свободным агентом (Daily Faceoff)

Клим Костин не получит от «Сан-Хосе» квалификационное предложение.

По мнению инсайдера Daily Faceoff Фрэнка Серавалли, 26-летний форвард входит в список ограниченно свободных агентов, которым не предложат новый контракт.

Помимо Костина , к таким игрокам относят Филиппа Курашева из «Чикаго» и Коди Глэсса из «Нью-Джерси».

26-летний нападающий станет свободным агентом, если не получит предложение от «Сан-Хосе ». В минувшем сезоне он набрал 7 (1+6) очков в 35 играх регулярки.

Ранее сообщалось , что Костиным интересуется «Авангард».

Сопин про Костина: «Он будет ждать открытия рынка свободных агентов. Если стоящих вариантов в НХЛ не будет, Клим вернется в «Авангард»