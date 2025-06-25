Костин не получит от «Сан-Хосе» квалификационное предложение, вероятно. Форвард может стать свободным агентом (Daily Faceoff)
Клим Костин не получит от «Сан-Хосе» квалификационное предложение.
По мнению инсайдера Daily Faceoff Фрэнка Серавалли, 26-летний форвард входит в список ограниченно свободных агентов, которым не предложат новый контракт.
Помимо Костина, к таким игрокам относят Филиппа Курашева из «Чикаго» и Коди Глэсса из «Нью-Джерси».
26-летний нападающий станет свободным агентом, если не получит предложение от «Сан-Хосе». В минувшем сезоне он набрал 7 (1+6) очков в 35 играх регулярки.
Ранее сообщалось, что Костиным интересуется «Авангард».
Сопин про Костина: «Он будет ждать открытия рынка свободных агентов. Если стоящих вариантов в НХЛ не будет, Клим вернется в «Авангард»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
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