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Костин не получит от «Сан-Хосе» квалификационное предложение, вероятно. Форвард может стать свободным агентом (Daily Faceoff)

Клим Костин не получит от «Сан-Хосе» квалификационное предложение.

По мнению инсайдера Daily Faceoff Фрэнка Серавалли, 26-летний форвард входит в список ограниченно свободных агентов, которым не предложат новый контракт.

Помимо Костина, к таким игрокам относят Филиппа Курашева из «Чикаго» и Коди Глэсса из «Нью-Джерси».

26-летний нападающий станет свободным агентом, если не получит предложение от «Сан-Хосе». В минувшем сезоне он набрал 7 (1+6) очков в 35 играх регулярки.

Ранее сообщалось, что Костиным интересуется «Авангард».

Сопин про Костина: «Он будет ждать открытия рынка свободных агентов. Если стоящих вариантов в НХЛ не будет, Клим вернется в «Авангард»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
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