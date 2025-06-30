«Баффало» продлил защитника Рэтбоуна на 2 года. Зарплата в НХЛ – 800 тысяч долларов, в АХЛ – 525 тысяч

«Баффало» продлил защитника Джека Рэтбоуна на 2 года.

26-летний игрок мог выйти на рынок свободных агентов 1 июля (по правилу группы 6, на рынок могут выходить игроки от 25 лет, сыгравшие менее 80 матчей в НХЛ при проведенных 3 или более сезонах в профессиональном хоккее).

Новое соглашение Рэтбоуна является двусторонним. Зарплата в НХЛ – 800 тысяч долларов, в АХЛ – 525 тысяч. Гарантированная сумма за сезон – 550 тысяч.

В прошлом сезоне Джек провел 60 матчей в АХЛ за «Рочестер » и набрал 23 (6+17) очка при полезности «+9» и 51 минуте штрафа.

В НХЛ у американца в общей сложности 28 игр (все – за «Ванкувер») и 5 (2+3) очков. В АХЛ – 216 игр и 111 (32+79) баллов.