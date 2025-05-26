Найз хочет получить контракт на 3-5 лет с зарплатой чуть выше 7 млн долларов в год. «Торонто» ведет переговоры с форвардом
Мэттью Найз хочет зарабатывать больше 7 миллионов долларов в год.
Действующий контракт 22-летнего американца с зарплатой 925 тысяч долларов истекает по завершении этого сезона, после чего он может стать ограниченно свободным агентом (RFA).
Сообщается, что «Торонто» возобновил переговоры с хоккеистом касательно нового соглашения.
Мэттью Найз рассчитывает подписать договор на срок от 3 до 5 лет с зарплатой чуть больше 7 миллионов долларов в год.
В нынешнем сезоне форвард набрал 58 (29+29) очков в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 18:31.
В плей-офф нападающий отметился 7 (5+2) баллами в 13 играх при среднем игровом времени 19:48.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Fourth Period
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