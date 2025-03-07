«Детройт» выменял Мразека и Крэйга Смита у «Чикаго» на Велено
«Детройт» выменял Петра Мразека и Крэйга Смита у «Чикаго» на Джо Велено.
Клубы официально объявили об обмене.
Состав «Детройта» пополнили 33-летний вратарь Петр Мразек (он начинал свою карьеру в НХЛ в «Ред Уингс») и 35-летний форвард Крэйг Смит.
В «Блэкхокс» перешел 25-летний форвард Джо Велено (контракт с кэпхитом 2,275 миллиона долларов до завершения сезона-2025/26).
Контракт Мразека с кэпхитом 4,25 миллиона долларов действует до завершения сезона-2025/26.
Смит может стать неограниченно свободным агентом летом этого года – истекает срок действия годичного контракта на 1 млн долларов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть «Детройта»
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