«Детройт» выменял Мразека и Крэйга Смита у «Чикаго» на Велено

«Детройт» выменял Петра Мразека и Крэйга Смита у «Чикаго» на Джо Велено.

Клубы официально объявили об обмене.

Состав «Детройта » пополнили 33-летний вратарь Петр Мразек (он начинал свою карьеру в НХЛ в «Ред Уингс») и 35-летний форвард Крэйг Смит .

В «Блэкхокс» перешел 25-летний форвард Джо Велено (контракт с кэпхитом 2,275 миллиона долларов до завершения сезона-2025/26).

Контракт Мразека с кэпхитом 4,25 миллиона долларов действует до завершения сезона-2025/26.

Смит может стать неограниченно свободным агентом летом этого года – истекает срок действия годичного контракта на 1 млн долларов.