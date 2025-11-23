Проворов набрал 7-е очко в сезоне – передача против «Детройта». У защитника «Коламбуса» 3+4 и «плюс 3» в 22 матчах

Иван Проворов набрал 7-е очко в текущем сезоне НХЛ.

Защитник «Коламбуса » Иван Проворов отметился результативной передачей в гостевом матче с «Детройтом » (3:4 ОТ).

Теперь на счету 28-летнего россиянина 7 (3+4) очков при полезности «плюс 3» в 22 матчах текущего регулярного сезона НХЛ .