Проворов набрал 7-е очко в сезоне – передача против «Детройта». У защитника «Коламбуса» 3+4 и «плюс 3» в 22 матчах
Иван Проворов набрал 7-е очко в текущем сезоне НХЛ.
Защитник «Коламбуса» Иван Проворов отметился результативной передачей в гостевом матче с «Детройтом» (3:4 ОТ).
Теперь на счету 28-летнего россиянина 7 (3+4) очков при полезности «плюс 3» в 22 матчах текущего регулярного сезона НХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
