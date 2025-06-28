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«Юта» выбрала Денуайе под 4-м номером на драфте НХЛ. Форвард стал чемпионом и самым ценным игроком плей-офф QMJHL в сезоне

«Юта» выбрала форварда Калеба Денуайе под 4-м номером на драфте НХЛ.

В минувшем сезоне 18-летний канадец стал чемпионом и самым ценным игроком плей-офф юниорской лиги Квебека в составе «Монктона». 

На счету центрального нападающего 30 (9+21) очков в 19 играх розыгрыша. В регулярке Денуайе набрал 84 (35+49) очка в 56 играх при полезности «+51». 

В 2024 году Калеб стал победителем ЮЧМ в составе сборной Канады U18 – 5 игр на турнире и 5 (1+4) очков. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Калеб Денуайе
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