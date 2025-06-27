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«Вашингтон» продлил контракт с Рыбински на год

Нападающий Генри Рыбински подписал новый контракт с «Вашингтоном».

Срок двустороннего соглашения рассчитан на один год. Зарплата на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов, на уровне АХЛ – 130 тысяч долларов.

В минувшем сезоне 24-летний Генри Рыбински провел 60 игр в регулярном чемпионате АХЛ и набрал 35 (10+25) баллов. В плей-офф он сыграл 3 матча и сделал передачу.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Вашингтона»
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