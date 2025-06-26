«Миннесота» обменяла Фредерика Годро в «Сиэтл» на драфт-пик (Эллиотт Фридман)

«Миннесота» обменяла Фредерика Годро в «Сиэтл» на выбор на драфте-2025.

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. «Уайлд» получили пик четвертого раунда на драфте-2025 (общий 102-й выбор). 32-летний канадский форвард выступает за «Миннесоту» с сезона-2021/22. В прошедшем регулярном чемпионате Фредерик Годро набрал 37 (18+19) очков в 82 матчах. Действующий контракт нападающего с кэпхитом 2,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2027/28.