Претендент на место в топ-5 драфта Фрондель о том, какой рекорд НХЛ хотел бы побить: «По числу побед в Кубке Стэнли. Важно только то, выиграл ты или нет»

Антон Фрондель хотел бы побить рекорд НХЛ по числу побед в Кубке Стэнли.

18-летний шведский форвард «Юргордена » называется претендентом на попадание в топ-5 на драфте НХЛ-2025.

В минувшем сезоне он помог клубу из Стокгольма вернуться в SHL . На счету Фронделя 25 (11+14) очков в 29 играх за команду в чемпионате AllSvenskan и 7 (3+4) баллов в 16 играх в квалификации за повышение в классе.

«Есть ли рекорд по числу побед в Кубке Стэнли? Пожалуй, этот. Важно только то, выигрываешь ты или нет. Я ненавижу проигрывать, я люблю побеждать», – сказал Фрондель.

Рекорд по числу побед в Кубке Стэнли в качестве игрока принадлежит Анри Ришару (11, все – в составе «Монреаля»).

После начала эпохи расширения НХЛ в 1967 году лучшие результаты у Сержа Савара и Жака Лемэра (по 8 побед, все – в составе «Монреаля»).