«Флорида» не может договориться с Экбладом о новом контракте. 29-летний защитник может стать свободным агентом (Пьер ЛеБрюн)

«Флорида» не может договориться с Аароном Экбладом о новом контракте.

По данным инсайдера TSN Пьера ЛеБрюна, сторона игрока хочет максимальное по сроку соглашение (8 лет), что не устраивает «Пантерс».

Ранее Дэвид Паньотта из The Fourth Period отмечал, что по размеру средней годовой зарплаты (кэпхиту) между представителями Экблада и клубом также есть разногласия.

Защитник был выбран «Флоридой» под общим первым номером на драфте НХЛ-2014. Он дважды выиграл Кубок Стэнли вместе с командой.

Его кэпхит по контракту, который завершается 30 июня 2025 года, составляет 7,5 миллиона долларов. 29-летний игрок может стать неограниченно свободным агентом.

В общей сложности канадец провел 815 игр за «Флориду » в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 413 (129+283) очков.

Экблад хочет остаться во «Флориде»: «Я провел здесь 11 лет. Это мой дом, и я ожидаю, что так будет и дальше»