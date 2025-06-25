  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Торнтон о включении в Зал славы: «Святые угодники, меня трясет. Какая огромная честь, ценю это»
1

Торнтон о включении в Зал славы: «Святые угодники, меня трясет. Какая огромная честь, ценю это»

Джо Торнтон отреагировал на включение в Зал хоккейной славы.

О том, что бывший форвард «Бостона», «Сан-Хосе», «Торонто» и «Флориды» был выбран, стало известно вчера.

Глава Зала славы Лэнни Макдоналд и руководитель отборочного комитета Рон Фрэнсис со второго раза смогли дозвониться игроку, чтобы оповестить его.

«Святые угодники (в оригинале Торнтон использует выражения «holy doodle» и «holy moly», которые не переводятся дословно и выражают крайнюю степень удивления – Спортс’‘).

О боже, меня трясет. Спасибо, ребята. Боже правый. Я очень ценю это, ребята. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Какая огромная честь для меня.

Боже, не знаю, что сказать. Это невероятно», – заявил Джо Торнтон.

Экс-нападающий набрал 1539 (430+1109) очков в НХЛ в 1714 играх. В составе сборной Канады он выиграл золото на Олимпийских играх 2010 года и два Кубка мира (2004 и 2016).

Хара, Торнтон и Кит выбраны в Зал славы

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
logoДжо Торнтон
logoНХЛ
logoСан-Хосе
Зал хоккейной славы
logoТоронто
logoФлорида
logoБостон
logoЛэнни Макдоналд
logoРон Фрэнсис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Нью-Джерси», «Торонто» и «Баффало» поздравили Могильного с включением в Зал славы: «Обладатель Кубка Стэнли. Член «Тройного золотого клуба». Он там, где ему самое место»
1вчера, 20:47
Хара, Торнтон и Кит выбраны в Зал славы
19вчера, 19:46
Гончар, Могильный, Тео Флери, Зеттерберг, Джозеф, Хара и Торнтон – в числе кандидатов на попадание в Зал хоккейной славы в этом году по версии сайта НХЛ
54вчера, 07:40
Главные новости
Мичков и Зеграс могут играть в одном звене в «Филадельфии», заявил Токкет: «Мы были бы идиотами, если бы не изучили этот вариант»
22 минуты назад
«Ванкувер» не станет менять Петтерссона. Клуб воодушевлен подходом форварда к межсезонью (Пьер ЛеБрюн)
141 минуту назад
Протас об Овечкине: «Когда-то «Вашингтону» надо будет научиться жить без него. Пока тяжело это представить – он лидер, очень важная фигура»
4сегодня, 05:38
Агент Макдэвида встретился с руководством «Эдмонтона». Стороны обсуждали перспективы «Ойлерс» (TSN)
11сегодня, 04:45
«Вашингтон» готов обменять пик 1-го раунда драфта-2025: «Все зависит от предложений. Если сделка усилит команду – стоит идти на это»
9сегодня, 04:26
«Монреаль» вел переговоры с «Далласом» об обмене Робертсона (The Fourth Period)
сегодня, 04:10
«Флорида» не может договориться с Экбладом о новом контракте. 29-летний защитник может стать свободным агентом (Пьер ЛеБрюн)
17сегодня, 03:17
«Локомотив» переподписал контракт с Шалуновым. Зарплата сократилась с 85 до 55 млн рублей («СЭ»)
25вчера, 21:59
Фишер – основной кандидат на пост тренера «Локомотива». Немировски входит в шорт-лист (Артур Хайруллин)
11вчера, 21:53
«Баффало» готов обменять 9-й выбор на драфте НХЛ-2025
7вчера, 21:39
Ко всем новостям
Последние новости
Костин не получит от «Сан-Хосе» квалификационное предложение, вероятно. Форвард может стать свободным агентом (Daily Faceoff)
4сегодня, 05:53
«Тампа» не продлит контракт с Эткинсоном. 36-летний форвард станет свободным агентом
5сегодня, 04:59
Экс-тренер «Чикаго» Ричардсон назначен помощником в «Нэшвилл»
1сегодня, 03:51
«Локомотив» заплатит Фроузу 26 млн рублей за сезон. Еще 15 млн – бонусы за достижения (Иван Богун)
2сегодня, 03:31
Мартин завершил игровую карьеру и стал помощником генменеджера «Айлендерс»
2вчера, 21:18
«Нью-Джерси», «Торонто» и «Баффало» поздравили Могильного с включением в Зал славы: «Обладатель Кубка Стэнли. Член «Тройного золотого клуба». Он там, где ему самое место»
1вчера, 20:47
Могильный про включение в Зал славы: «Рад стать частью такой замечательной организации»
5вчера, 19:59
Дементьев о «Витязе»: «Жаль, что клуб с такой богатой историей пропустит сезон. Команда не всегда добивалась высоких результатов, но своей игрой была интересна»
6вчера, 18:56
Агент Черных о снятии «Витязя»: «Игрокам нужно срочно решать свои вопросы. Команды наполняются, кто-то останется безработным, придется отыграть сезон в ВХЛ»
1вчера, 18:38
Мисюль заработает 42 млн рублей за сезон в «Локомотиве» (Metaratings)
5вчера, 17:58