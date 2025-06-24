«Сент-Луис» показал обновленный логотип и форму, вдохновленную джерси с дебютного сезона клуба в НХЛ

«Сент-Луис» обновил логотип и игровую форму.

«Блюз» показали новые домашнюю и гостевую формы. Текущие домашние джерси в будущем будут использоваться в качестве третьей формы.

«Вдохновленные классической формой, которую носили «Блюз» на момент своего основания в 1967 году, любимая фанатами идентичность бренда и логотип «Блюз» были переосмыслены для новой эры.

«Блюз» официально возвращаются к своей оригинальной палитре основных цветов – классическому синему и желтому, которые были впервые использованы в 1967 году, но немного изменены для улучшения цветовой согласованности между различными тканями формы», – говорится на сайте клуба.

Фото: www.nhl.com/blues