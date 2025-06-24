Кирклэнд подписал односторонний контракт с «Калгари» на год и 900 тысяч долларов. Форвард набрал 8 очков в 21 матче прошлого сезона НХЛ

«Калгари» и Джастин Кирклэнд продлили контракт.

28-летний нападающий подписал новое соглашение с канадским клубом на сезон и 900 тысяч долларов.

Договор является односторонним.

В прошлом сезоне Джастин Кирклэнд набрал 8 (2+6) очков при полезности «плюс 6» в 21 матче регулярного чемпионата НХЛ .

В декабре 2024 года хоккеист перенес операцию на передней крестообразной связке.