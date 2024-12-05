Кирклэнд перенес операцию на передней крестообразной связке. Форвард «Калгари» пропустит остаток сезона
Джастин Кирклэнд пропустит остаток сезона НХЛ из-за травмы.
28-летний нападающий «Калгари» получил повреждение во время матча с «Коламбусом» (2:5) на прошлой неделе.
Сообщается, что Кирклэнд перенес операцию на передней крестообразной связке и не сыграет в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ.
На счету канадца 7 (2+5) очков в 21 матче в этом сезоне. Подробная статистика Кирклэнда – здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер «Калгари»
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