«Локомотив» обменял права на Роджера Каррера в ЦСКА на компенсацию
ЦСКА получил от «Локомотива» права на Роджера Каррера в обмен на компенсацию.
Об этом сообщает пресс-служба Фонбет Чемпионата КХЛ.
В прошедшем сезоне 28-летний защитник выступал за «Серветт» в чемпионате Швейцарии. На его счету 8 (1+7) очков в 40 матчах.
Также Каррер в составе сборной Швейцарии выступал на Чешских хоккейных играх-2025, сыграв три матча и не набрав ни оного очка.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
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