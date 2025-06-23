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«Локомотив» обменял права на Роджера Каррера в ЦСКА на компенсацию

ЦСКА получил от «Локомотива» права на Роджера Каррера в обмен на компенсацию.

Об этом сообщает пресс-служба Фонбет Чемпионата КХЛ. 

В прошедшем сезоне 28-летний защитник выступал за «Серветт» в чемпионате Швейцарии. На его счету 8 (1+7) очков в 40 матчах. 

Также Каррер в составе сборной Швейцарии выступал на Чешских хоккейных играх-2025, сыграв три матча и не набрав ни оного очка.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
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