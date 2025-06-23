Бердников о финале Кубка Стэнли: «Флорида» мощнее «Эдмонтона»: когда Бобровский в воротах, можно о половине проблем забыть. Он достоин очень хороших денег»

Вадим Бердников высоко отозвался об игровых качествах Сергея Бобровского.

– Насколько интересным получился финал Кубка Стэнли?

– Хороший финал получился. «Эдмонтон» сохранил интригу в четвертом матче, когда они такой камбэк сделали. Но в целом «Флорида» выглядела на порядок мощнее. И когда у тебя в воротах Бобровский, то можно о половине проблем забыть.

От него исходила такая уверенность, что добавляло еще больше мощности. И хотелось бы отметить политику клуба и работу генменеджера. Удалось сделать точечные трансферы и вписать игроков в сложенный чемпионский коллектив, поэтому выиграть второй Кубок было уже намного легче, чем год назад.

Судя по последней игре, у «Эдмонтона » вообще никаких шансов не было. Настолько мощно выглядела «Флорида », что даже вопросов не возникало.

– В то же время Бобровский снова не получил Конн Смайт Трофи…

– Конечно, очень хотелось бы, чтобы он получил «Конн Смайт», и за кулисами все говорили, что MVP – это, конечно, Бобровский. Но много кто был достоин, а приз, к сожалению, всего один. Поэтому уже на усмотрение жюри, так сказать.

У него заканчивается контракт в 2026 году, и Бобровский достоин очень хороших денег. Сейчас будет намного сложнее менеджменту «Флориды» сохранить игроков.

Планку задрали очень серьезно, и соответственно игроки дорожают. Нужно еще в потолок уложиться, – сказал бывший игрок «Трактора» Вадим Бердников .