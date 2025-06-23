  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бердников о финале Кубка Стэнли: «Флорида» мощнее «Эдмонтона»: когда Бобровский в воротах, можно о половине проблем забыть. Он достоин очень хороших денег»
1

Бердников о финале Кубка Стэнли: «Флорида» мощнее «Эдмонтона»: когда Бобровский в воротах, можно о половине проблем забыть. Он достоин очень хороших денег»

Вадим Бердников высоко отозвался об игровых качествах Сергея Бобровского.

– Насколько интересным получился финал Кубка Стэнли?

– Хороший финал получился. «Эдмонтон» сохранил интригу в четвертом матче, когда они такой камбэк сделали. Но в целом «Флорида» выглядела на порядок мощнее. И когда у тебя в воротах Бобровский, то можно о половине проблем забыть.

От него исходила такая уверенность, что добавляло еще больше мощности. И хотелось бы отметить политику клуба и работу генменеджера. Удалось сделать точечные трансферы и вписать игроков в сложенный чемпионский коллектив, поэтому выиграть второй Кубок было уже намного легче, чем год назад.

Судя по последней игре, у «Эдмонтона» вообще никаких шансов не было. Настолько мощно выглядела «Флорида», что даже вопросов не возникало.

– В то же время Бобровский снова не получил Конн Смайт Трофи…

– Конечно, очень хотелось бы, чтобы он получил «Конн Смайт», и за кулисами все говорили, что MVP – это, конечно, Бобровский. Но много кто был достоин, а приз, к сожалению, всего один. Поэтому уже на усмотрение жюри, так сказать.

У него заканчивается контракт в 2026 году, и Бобровский достоин очень хороших денег. Сейчас будет намного сложнее менеджменту «Флориды» сохранить игроков.

Планку задрали очень серьезно, и соответственно игроки дорожают. Нужно еще в потолок уложиться, – сказал бывший игрок «Трактора» Вадим Бердников.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoЭдмонтон
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
logoВадим Бердников
logoСергей Бобровский
logoФлорида
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Подколзин о финале Кубка Стэнли: «Бобровский выиграл у «Эдмонтона» серию. Оборона «Флориды» знает, что за спиной Серега – это придает им уверенности»
7вчера, 12:24
Василий Подколзин: «Бобровский – причина поражения «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли. Ничего не сделаешь, когда вратарь так играет. Отдал бы ему титул MVP»
1519 июня, 12:21
Плющев о том, что Бобровский не получил «Конн Смайт»: «Политические игры. Американский журналист брал интервью у Путина и сказал: «Вы русские, поэтому к вам так относятся»
2518 июня, 17:14
Главные новости
«Локомотив» обменял права на Роджера Каррера в ЦСКА на компенсацию
219 минут назад
«Бостон» продлил контракт с Лореем на 2 года, кэпхит – 3,2 млн долларов
233 минуты назад
Михаил Анисин: «Локомотив» подходит Ротенбергу, у него получается развивать клубную вертикаль. Мичков играл там, но перешел в СКА. Он бы остался при Романе Борисовиче»
1444 минуты назад
Рыбин о слухах про Ротенберга в «Локомотиве»: «Не менее серьезный клуб, чем СКА – матчи будут принципиальные»
13сегодня, 14:55
«Гашек русофобски настроен, ведет себя как Украина». Депутат Журова о критике чеха в адрес НХЛ из-за флагов России на параде «Флориды»
12сегодня, 13:48
«Витязь» выложил видео под песню «Ты меня не забывай» Леонтьева: «Будем помнить всю без года 30-летнюю историю нашего клуба»
35сегодня, 13:31Видео
Бердников о Кузнецове в «Тракторе»: «Ему было бы приятно закончить там карьеру, но челябинский болельщик очень суровый. Там тяжело морально»
12сегодня, 13:01
Плющев о слухах про Ротенберга в «Локомотиве»: «Роман усилил бы вертикаль. В Петербурге он выстроил систему – СКА брал Кубки Гагарина, «СКА-1946» – Кубки Харламова»
59сегодня, 12:45
АКМ может занять место «Витязя» в КХЛ. Лига обсуждает это с руководством Тульской области («Mash на спорте»)
61сегодня, 12:30
«Спартак» объявил о переходе прав на Воробьева и Ярового из «Витязя». Подмосковный клуб получит денежную компенсацию
сегодня, 12:13
Ко всем новостям
Последние новости
Марченко о «Коламбусе»: «Сезон хороший, хотелось большего, не хватило 2 очков до плей‑офф. В следующем году собираюсь играть в финале»
4 минуты назад
Протас о рекордной шайбе Овечкина: «Было ощущение, будто выиграли кубок – классный вечер. Хотел запомнить каждую секунду»
сегодня, 14:05
«Спартак» продлил контракт с Чезгановым на 2 года. 22-летний белорус – лучший форвард сезона в ВХЛ
1сегодня, 13:13
«Витязь» обменял в «Спартак» права на Ярового. 21-летний форвард хочет подписать контракт с «Каролиной» (Иван Богун)
4сегодня, 11:35
Мухамадуллин об НХЛ: «Буду цепляться до последнего. Поехав в АХЛ, сделал шаг вперед – надо пройти через все этапы»
4сегодня, 11:06
«Было круто, когда Овечкин побил рекорд по голам. Здорово бы пережить нечто подобное». 18-летний Мартин из «Спокана» на вопрос о рекордах НХЛ
2сегодня, 09:07
Моисеев из «Лады» о задержках зарплаты: «Неприятно, всем нужно кормить семьи. На игре это не отражалось – нельзя выходить на лед с опущенными руками»
1сегодня, 08:51
«Амур» объявил об уходе Джарасика: «Мы говорим «спасибо» яркому вратарю, герою многочисленных мемов и неиссякаемому источнику позитива»
2сегодня, 07:35
Крикунов о минском «Динамо» в новом сезоне: «Уверенно войдет в плей-офф – это однозначно. Там могут и пошуметь, повысить ставки и пройти уже второй раунд»
сегодня, 06:58
Андреофф покинул «Сибирь». У канадского форварда 49+28 в 130 играх в регулярках КХЛ за 2 сезона
1сегодня, 06:40