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  • «Спартак» обменяет Корбита в «Салават» на двух игроков из МХЛ. У форварда 80 очков за 78 матчей в сезоне ВХЛ (Metaratings)
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«Спартак» обменяет Корбита в «Салават» на двух игроков из МХЛ. У форварда 80 очков за 78 матчей в сезоне ВХЛ (Metaratings)

«Спартак» обменяет Прохора Корбита в «Салават Юлаев».

По информации Metaratings, взамен красно-белые получат от уфимцев форвардов Данила Кочурова и Степана Куряченкова из Olimpbet МХЛ.

В минувшем сезоне Корбит провел 5 матчей за «Спартак» и забил один гол. В «Химике» из Olimpbet ВХЛ у 23-летнего нападающего 80 (32+48) очков за 78 матчей с учетом плей-офф.

16-летний Куряченков сыграл за «Толпар» 3 матча в Olimpbet МХЛ, в которых набрал 3 (0+3) очка. На его счету также 68 (33+35) очков за 37 матчей в составе «Салавата» U17.

На счету 19-летнего Кочурова 56 игр за «Толпар» и 41 (14+27) очко.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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