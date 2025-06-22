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Бобровский о своей игре: «Это не я, это Бог. Сейчас я показываю лучший хоккей, кажется. В моем возрасте немногие могут выступать на таком уровне»

Сергей Бобровский заявил, что сейчас играет в лучший хоккей благодаря Богу.

В финальной серии Кубка Стэнли «Флорида» победила «Эдмонтон» со счетом 4-2. Российский голкипер «Пантерс» провел все шесть матчей в противостоянии. 36-летний Бобровский стал 3-м в голосовании «Конн Смайт Трофи».

«Это не я, это Бог. В моем возрасте не так много людей могут играть на таком уровне. Для меня это было путешествие. Мне кажется, что сейчас я показываю свой лучший хоккей – последние три года или около того. Я чувствую себя отлично.

Я с нетерпением жду следующего сезона. Физически я чувствую себя прекрасно. Ментально – тоже. У нас потрясающая команда, потрясающие ребята, и, как я уже сказал, я рад тому, что ждет нас впереди. Рад новым вызовам. Рад пройти через них вместе с партнерами по команде и просто снова быть с ребятами», – сказал вратарь «Флориды». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Hockey News
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