Подколзин о финале Кубка Стэнли: «Как Капанен ругался с финнами из «Флориды» – это за гранью. Я не смог бы вести такой dirty talk»

Василий Подколзин удивился ругани Каспери Капанена с финнами из «Флориды».

В финальной серии Кубка Стэнли «Эдмонтон » уступил «Пантерс» со счетом 2-4.

В составе победителей играли четыре хоккеиста из Финляндии: Александр Барков, Антон Лунделль, Ээту Луостаринен и Нико Миккола.

«Вы бы видели, как Капанен с финнами ругался из «Флориды ». Я даже представить не мог, что люди из одной страны так могут общаться.

У меня не получилось бы вести такой dirty talk (непристойный разговор – Спортс’‘), из уважения, из воспитания. Я не знаю финский, но даже по интонации – как будто бы уже за гранью.

Не представляю, чтобы я так разговаривал с кем-то. Ни по-английски, ни тем более по-русски», – сказал форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин .

Подколзин о финале Кубка Стэнли: «Бобровский выиграл у «Эдмонтона» серию. Оборона «Флориды» знает, что за спиной Серега – это придает им уверенности»