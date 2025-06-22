Бобровский о чемпионском параде «Флориды»: «В прошлом году было невероятно – много людей вышли отпраздновать победу. В этот раз будет не хуже»
Сергей Бобровский ждет, что чемпионский парад «Флориды» пройдет успешно.
Событие в честь победы «Пантерс» в Кубке Стэнли состоится сегодня в Форт-Лодердейле.
«В прошлом году было невероятно – очень много людей вышли отпраздновать с нами победу. В этот раз будет не хуже.
Здорово собраться с командой, с семьями, с болельщиками и отметить этот успех», – сказал голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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