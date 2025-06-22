Бобровский о чемпионском параде «Флориды»: «В прошлом году было невероятно – много людей вышли отпраздновать победу. В этот раз будет не хуже»

Сергей Бобровский ждет, что чемпионский парад «Флориды» пройдет успешно.

Событие в честь победы «Пантерс » в Кубке Стэнли состоится сегодня в Форт-Лодердейле.

«В прошлом году было невероятно – очень много людей вышли отпраздновать с нами победу. В этот раз будет не хуже.

Здорово собраться с командой, с семьями, с болельщиками и отметить этот успех», – сказал голкипер «Флориды» Сергей Бобровский .

«Худший контракт в истории НХЛ?» Еще недавно Бобровского жестко критиковали