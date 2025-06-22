Федоров о Никитине в ЦСКА: «Тренер для больших задач, большому кораблю – большое плавание. Если понадобится моя помощь, я готов к этому вызову»

Сергей Федоров сказал, что готов помогать Игорю Никитину в ЦСКА.

Ранее Никитин вернулся на должность главного тренера ЦСКА , с которым выиграл Кубок Гагарина в 2019 году. В минувшем сезоне он стал обладателем трофея вместе с «Локомотивом».

Под руководством Федорова армейцы дважды выиграли Кубок Гагарина (2022, 2023).

«Хоккей – это командная игра. Если понадобится моя любая помощь, я буду готов к этому вызову. Сложности у нас возникают не только в хоккейной деятельности, но и в каждодневной жизни. Думаю, мы будем устранять их по мере возникновения совместно с тренерским штабом.

Тут можно прочитать между строк одно – решение принято, и оно правильное. Все те, кто участвует в его исполнении, заинтересованы в одном – сделать наш клуб лучшим в лиге.

Мы рады, что он пришел в ЦСКА. Игорь Валерьевич Никитин – тренер для больших задач, которые наш клуб всегда ставит и преследует. В этом смысле большому кораблю – большое плавание. Мы и Игорь Валерьевич прекрасно понимаем, что легких путей на хоккейном поприще нет.

Будем работать с утра до ночи, а то и больше, сколько потребуется. Я готов к любым испытаниям, отвечать на любые вопросы, просьбы, готов к любому творческому рабочему процессу. Готов сделать все, что от меня потребуется в той или иной сфере», – сказал член наблюдательного совета московского клуба.