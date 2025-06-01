Сурин о Кубке Гагарина: «Скрытый финал был с «Авангардом»: по тяжести матчей, уровню сопротивления. «Локомотив» пережил многое в этой серии, после нее нас было не сломить»
Егор Сурин высказался о победе «Локомотива» в финале Кубка Гагарина-2025.
Клуб обыграл «Трактор» со счетом 4-1 в серии.
– Финал – это особенная серия?
– Наверное, будет слишком громко сказано, но я считаю, что скрытый финал был с «Авангардом»: по тяжести матчей, по уровню сопротивления. Мы пережили многое в этой серии, после нее нас было не сломить.
У «Трактора» был шанс, только если бы они предоставили нам что-то неожиданное. До Челябинска мы прошли огонь и воду, у них не было шансов, – сказал нападающий «Локомотива» Егор Сурин.
Напомним, «Локомотив» обыграл «Авангард» со счетом 4-3 в серии.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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