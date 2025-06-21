6,44 млн зрителей – средняя аудитория финала между «Флоридой» и «Эдмонтоном» в США и Канаде. 8,8 млн человек следили за серией в прошлом сезоне

Финал Кубка Стэнли не показал высоких телевизионных рейтингов.

«Флорида » обыграла «Эдмонтон » со счетом 4-2 в финальной серии.

Шестой матч серии в США в среднем посмотрели 2,8 миллиона зрителей на каналах TNT и truTV – это на 33% меньше, чем в прошлом сезоне, когда шестую игру между этими же командами посмотрели 4,2 миллиона зрителей на канале ABC.

Отмечается, что спад связан в том числе с меньшим охватом у вещателя в этом году.

Общий показатель всей серии составил 2,5 миллиона зрителей в среднем за игру, что на 40% меньше, чем в прошлом сезоне, когда финал Кубка Стэнли на канале ABC посмотрели в среднем 4,2 миллиона зрителей.

Общая аудитория в США и Канаде за всю серию составила 6,44 миллиона человек в среднем за игру, что на 27% меньше, чем в прошлом сезоне, когда общее количество зрителей в двух странах составило 8,8 миллиона человек в среднем за игру.

Отметим, что в прошлом году серия «Пантерс» и «Ойлерс» (4-3) дошла до седьмого матча. Как правило, такие игры являются самыми популярными, что влияет и на средние показатели.