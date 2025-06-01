Шевченко об открытии рынка в КХЛ: «Оказывается, в работе ЦИБ технический сбой, контракты все перемешались. Вся информация на сайте лиги сейчас неверная»

Алексей Шевченко заявил о техническом сбое в базе контрактов КХЛ.

«Я не зря паниковал. Оказывается, в работе ЦИБ (Центрального информационного бюро – Спортс) КХЛ технический сбой, контракты все перемешались, вся информация на сайте лиги сейчас неверная. Молодцы, конечно. И надо именно 1 июня это сделать», – написал Шевченко в телеграм-канале.

Ранее журналист «Спорт-Экспресса » обратил внимание на отсутствие некоторых игроков в списке ограниченно свободных агентов , выложенном лигой на официальный сайт.

«У московского «Динамо » из списка ОСА куда-то делся Артем Кудашов . Украли? У «Локомотива » почему-то нет в списке ОСА Ульева. И контракта нет. В ЦСКА?

У «Металлурга» в списке ОСА нет Ильи Набокова. То ли на сайте КХЛ филькина грамота, то ли все запуталось» – задался вопросом Шевченко.

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