Шевченко об открытии рынка в КХЛ: «Оказывается, в работе ЦИБ технический сбой, контракты все перемешались. Вся информация на сайте лиги сейчас неверная»
«Я не зря паниковал. Оказывается, в работе ЦИБ (Центрального информационного бюро – Спортс) КХЛ технический сбой, контракты все перемешались, вся информация на сайте лиги сейчас неверная. Молодцы, конечно. И надо именно 1 июня это сделать», – написал Шевченко в телеграм-канале.
Ранее журналист «Спорт-Экспресса» обратил внимание на отсутствие некоторых игроков в списке ограниченно свободных агентов, выложенном лигой на официальный сайт.
«У московского «Динамо» из списка ОСА куда-то делся Артем Кудашов. Украли? У «Локомотива» почему-то нет в списке ОСА Ульева. И контракта нет. В ЦСКА?
У «Металлурга» в списке ОСА нет Ильи Набокова. То ли на сайте КХЛ филькина грамота, то ли все запуталось» – задался вопросом Шевченко.
Онлайн первого дня переходов в КХЛ: будут ли новички у СКА, кого объявит «Авангард»