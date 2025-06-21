Нильс Лундквист продлил контракт с «Далласом» на год, зарплата – 1,25 млн долларов. Защитник набрал 5 очков в 39 матчах сезона НХЛ

«Даллас» и Нильс Лундквист согласовали продление контракта.

24-летний защитник подписал новое соглашение с клубом на один сезон.

Зарплата шведского хоккеиста составит 1,25 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Нильс Лундквист набрал 5 (0+5) очков при полезности «плюс 4» в 39 матчах регулярного чемпионата НХЛ . Среднее игровое время – 15:00.