Нильс Лундквист продлил контракт с «Далласом» на год, зарплата – 1,25 млн долларов. Защитник набрал 5 очков в 39 матчах сезона НХЛ
«Даллас» и Нильс Лундквист согласовали продление контракта.
24-летний защитник подписал новое соглашение с клубом на один сезон.
Зарплата шведского хоккеиста составит 1,25 миллиона долларов.
В минувшем сезоне Нильс Лундквист набрал 5 (0+5) очков при полезности «плюс 4» в 39 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 15:00.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Далласа»
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