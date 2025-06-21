Бурк подписал однолетний контракт с «Далласом» на 950 тысяч долларов. Форвард набрал 25 очков в 73 матчах сезона НХЛ
«Даллас» и Маврик Бурк подписали новое соглашение.
23-летний нападающий продлил договор с клубом на один год и 950 тысяч долларов.
В прошедшем сезоне канадский хоккеист набрал 25 (11+14) очков при полезности «плюс 6» в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
В плей-офф Маврик Бурк сыграл три игры и не отметился результативными действиями.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Далласа»
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