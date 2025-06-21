Бурк подписал однолетний контракт с «Далласом» на 950 тысяч долларов. Форвард набрал 25 очков в 73 матчах сезона НХЛ

«Даллас» и Маврик Бурк подписали новое соглашение.

23-летний нападающий продлил договор с клубом на один год и 950 тысяч долларов.

В прошедшем сезоне канадский хоккеист набрал 25 (11+14) очков при полезности «плюс 6» в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ .

В плей-офф Маврик Бурк сыграл три игры и не отметился результативными действиями.