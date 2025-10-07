Бирюков о Кузнецове в «Металлурге»: «Парень воспитан улицей, в хорошем смысле слова. Он дал понять, что настроен добиться результата в России»

Спортивный директор «Металлурга» заявил, что Евгений Кузнецов воспитан улицей.

Ранее 33-летний форвард подписал контракт с магнитогорским клубом до конца сезона-2025/26.

«У человека огромный опыт, и он должен, да ему и надо быть примером на льду и вне льда, что очень важно. У нас в команде очень много молодых ребят, которые должны смотреть, учиться.

Мы все знаем, какой Евгений хоккеист, что он умеет. Можно сказать, что это игрок без слабых мест. Самое главное, чтобы сейчас он набрал форму и в полных кондициях подошел к играм.

Мы с ним обо всем поговорили, расставили точки над i, двигаемся дальше. Евгений – парень, воспитанный улицей, в хорошем смысле этого слова. Он дал понять, что он очень настроен и очень хочет поиграть, добиться результата в России.

Мы с главным тренером, увидев его настрой, приняли решение работать с ним», – сказал спортивный директор «Металлурга » Евгений Бирюков .

