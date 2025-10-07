  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бирюков о Кузнецове в «Металлурге»: «Парень воспитан улицей, в хорошем смысле слова. Он дал понять, что настроен добиться результата в России»
0

Бирюков о Кузнецове в «Металлурге»: «Парень воспитан улицей, в хорошем смысле слова. Он дал понять, что настроен добиться результата в России»

Спортивный директор «Металлурга» заявил, что Евгений Кузнецов воспитан улицей.

Ранее 33-летний форвард подписал контракт с магнитогорским клубом до конца сезона-2025/26.

«У человека огромный опыт, и он должен, да ему и надо быть примером на льду и вне льда, что очень важно. У нас в команде очень много молодых ребят, которые должны смотреть, учиться.

Мы все знаем, какой Евгений хоккеист, что он умеет. Можно сказать, что это игрок без слабых мест. Самое главное, чтобы сейчас он набрал форму и в полных кондициях подошел к играм.

Мы с ним обо всем поговорили, расставили точки над i, двигаемся дальше. Евгений – парень, воспитанный улицей, в хорошем смысле этого слова. Он дал понять, что он очень настроен и очень хочет поиграть, добиться результата в России.

Мы с главным тренером, увидев его настрой, приняли решение работать с ним», – сказал спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.

Агент Кузнецова о переходе игрока в «Металлург»: «Мы готовились к НХЛ – его семья вернулась в Америку, и тут он резко все изменил. Это стало неожиданностью не только для меня»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoЕвгений Бирюков
logoЕвгений Кузнецов
logoКХЛ
ТАСС
logoМеталлург Мг
logoАндрей Разин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бирюков о Кузнецове: «Хоккеист такого калибра добавит вариативности атаке «Металлурга». Видим в нем запредельный настрой и желание доказать всем, что он игрок большого уровня и больших задач»
141 октября, 15:14
Директор «Металлурга» о Разине: «С момента прихода в клуб он занимается только тренерской работой. У нас четкое разделение полномочий»
114 сентября, 03:30
Директор «Металлурга» о Савикове: «Он талантливый игрок, но мы не договорились, «Спартак» хотел много. Они действуют по регламенту, ничего противозаконного не делают»
28 августа, 13:07
Главные новости
Макар – главный претендент на «Норрис Трофи» по версии сайта НХЛ. Куинн Хьюз – 2-й, Хатсон – 4-й, Хедман – 5-й, Бушар – 8-й. Россияне не получили голосов
15 минут назад
Назаров о 73-летии Путина: «КХЛ – одна из самых популярных спортивных лиг мира, ее смотрят во многих странах. Президент ее придумал, запускал и всегда поддерживал»
1032 минуты назад
Поборитесь за крутые призы! С вас – ответы на 12 несложных вопросов про КХЛ
42 минуты назадТесты и игры
Мышкин об иностранных вратарях в КХЛ: «Впечатление, что их в «Макдональдсе» набирали этим летом. Дриджер, Мартин и Доминге выглядят продолжателями дела Миски»
357 минут назад
Гридин вошел в состав «Калгари» на старте сезона в НХЛ. 19-летний форвард может дебютировать против «Эдмонтона»
1сегодня, 07:35
«Колорадо» хочет продлить контракт с Нечасом. Стороны пока не близки к сделке (The Fourth Period)
сегодня, 06:58
Ротенберг поздравил Путина с 73-летием: «Благодаря его вниманию и стратегическому подходу удалось вывести российский спорт на новый уровень. Продолжаем работать, вместе победим»
113сегодня, 06:45
Шабанов и 1-й номер драфта-2025 Шефер – в составе «Айлендерс» на старте сезона. Варламов в списке травмированных
3сегодня, 06:18
Карбери об Овечкине: «Абсолютно уверен, что он будет готов к старту сезона. Надеюсь, его физика и скорость максимально близки к форме середины регулярки»
5сегодня, 06:05
НХЛ оштрафовала «Тампу» на 100 тысяч долларов за драки в игре с «Флоридой». Купер получил штраф в 25 тысяч, Мозер дисквалифицирован на 2 матча
6сегодня, 05:38
Ко всем новостям
Последние новости
Лихачев об уходе из «Локомотива» в аренду: «Неплохо сыграл в Кубке Открытия, предсезонка была хорошая. Это видение тренерского штаба – меня в составе не видели»
144 минуты назад
Сергачев о 15:3 в «Матче года»: «Овечкин, Панарин и Марченко сказали, что будем играть на победу – соперники это знали. Не сказал бы, что у нас огромное преимущество в классе»
2сегодня, 07:21
Генменеджер «Эдмонтона» о контракте Уолмэна на 49 млн долларов за 7 лет: «Джейк отлично вписался и соответствовал требованиям. Рад, что он поверил в нас и захотел остаться»
2сегодня, 06:34
Генменеджер «Монреаля» о переговорах с Хатсоном: «Наша структура зарплат основана на культуре, которую мы создаем в раздевалке. Принципы не изменятся даже при росте потолка»
1сегодня, 05:50
Симашев вошел в состав «Юты» на 1-й матч сезона в НХЛ. Бут отправлен в фарм-клуб
1сегодня, 05:10
Каменский про Кузнецова в «Металлурге»: «Игрока подобного уровня хотел бы иметь любой тренер. Если он будет на своем уровне выступать, с таким опытом поможет клубу»
6вчера, 21:37
Ларионов о Голдобине вне состава на матч с «Локомотивом»: «Есть такие понятия, как концентрация, конкуренция, рабочая этика. Он просто проиграл конкуренцию»
27вчера, 21:11
Гру об 1:4 от минского «Динамо»: «Нет оправданий результату, но сегодня был 21‑й день, когда «Трактор» играл на выезде»
11вчера, 20:51
Хартли про фол Плотникова на Сергееве: «Одно из из самых грязных нарушений, которые я видел в последнее время. Травма Андрея выглядит серьезной»
30вчера, 20:14
«Рейнджерс» и Шири подписали двусторонний контракт на год. «Тампа» помещала форварда на драфт отказов для расторжения соглашения
2вчера, 20:00