«Авангард» подписал с Блажиевским контракт на 2 года. У защитника 15 очков в регулярке и 10 – в Кубке Гагарина за «Трактор»
«Авангард» подписал контракт с Артемом Блажиевским на 2 сезона.
31-летний защитник находился в статусе неограниченно свободного агента.
В прошлом сезоне Артем Блажиевский набрал 15 (6+9) очков при полезности «плюс 27» в 62 играх за «Трактор» в регулярном Фонбет чемпионате КХЛ.
В розыгрыше Кубка Гагарина хоккеист провел 21 матч и отметился 10 (5+5) баллами при полезности «плюс 1».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
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