Подколзин стал автором единственного гола «Эдмонтона» в 6-м матче финала Кубка Стэнли. Он завершил плей-офф с 10 очками и 100 хитами в 22 играх при «+7»
Василий Подколзин стал автором единственного гола «Эдмонтона» в 6-м матче финала.
Форвард «Ойлерс» установил окончательный счет в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (1:5, 2-4).
23-летний россиянин провел на льду 9 минут 37 секунд (полезность «+1») и отметился 3 бросками в створ и 1 силовым приемом.
Подколзин завершил плей-офф с 10 (3+7) очками в 22 играх при полезности «+7». В его активе 100 силовых (2-й показатель в команде) и 11 блоков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Quant Hockey
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