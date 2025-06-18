Подколзин стал автором единственного гола «Эдмонтона» в 6-м матче финала Кубка Стэнли. Он завершил плей-офф с 10 очками и 100 хитами в 22 играх при «+7»

Василий Подколзин стал автором единственного гола «Эдмонтона» в 6-м матче финала.

Форвард «Ойлерс» установил окончательный счет в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (1:5, 2-4).

23-летний россиянин провел на льду 9 минут 37 секунд (полезность «+1») и отметился 3 бросками в створ и 1 силовым приемом.

Подколзин завершил плей-офф с 10 (3+7) очками в 22 играх при полезности «+7». В его активе 100 силовых (2-й показатель в команде) и 11 блоков.