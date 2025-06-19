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Барков с Кубком Стэнли стучался к соседям в 5 утра: «Он ходил по своему району, стучал в двери каждого: «Эй, хочешь кофе с кубком?»

Капитан «Флориды» с Кубком Стэнли стучался к соседям в 5 утра.

«Пантерс» выиграли трофей, одержав победу над «Эдмонтоном» (4-2) в финальной серии.

Генменеджер «Флориды» Билл Зито рассказал, что в 5 утра Александр Барков ходил по своему району с кубком после победы.

«Похоже, он пошел домой где-то в 5 утра, чтобы переодеться и привести себя в порядок, прежде чем продолжить празднование.

Затем он ходил по своему району, и стучал в двери каждого: «Эй, хочешь кофе с Кубком Стэнли?» – сказал генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито в эфире «The Pat McAfee Show».

Один из соседей Баркова позже выложил в соцсеть видео с игроком и трофеем у своей двери.

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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Fox News
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