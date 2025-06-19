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  • Сушинский о Ротенберге: «Очень хороший тренер, сумасшедшую работу провел. Академия работает, 20 тысяч приходят на трибуны. У СКА плохой результат, зато есть результат у школы»
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Сушинский о Ротенберге: «Очень хороший тренер, сумасшедшую работу провел. Академия работает, 20 тысяч приходят на трибуны. У СКА плохой результат, зато есть результат у школы»

Максим Сушинский назвал Романа Ротенберга очень хорошим тренером.

Ранее появилась информация, что функционер может стать генеральным менеджером СКА.

Прежде Роман Ротенберг был уволен с поста главного тренера. Петербуржцы в прошедшем сезоне вылетели в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Динамо» (2-4 в серии). 

«Сумасшедшую работу он провел, он очень хороший тренер. Многое сделано, школа хорошо работает, вся академия, поэтому 20 тысяч регулярно приходят на трибуны.

Да, плохой результат у первой команды, но зато есть результат у школы. Он большой след после себя оставил. И инфраструктурный, и подбор игроков, молодежи очень много остается, есть с чем работать», – сказал Максим Сушинский.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
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