Хохлачев перейдет в «Ладу». Форвард набрал 20 очков за «Амур» и «Сочи» в прошлом сезоне КХЛ

Александр Хохлачев продолжит карьеру в «Ладе».

«Александр Хохлачев в ближайшее время подпишет контракт с тольяттинской «Ладой». Мы достигли соглашения с клубом, и в ближайшее время будут оформлены все необходимые документы», – говорится в сообщении агентства Winners Hockey Agency.

В прошедшем сезоне нападающий выступал за «Амур » и «Сочи ».

За дальневосточников форвард провел 21 матч в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 3 (1+2) балла за результативность.

За южан хоккеист сыграл 42 игры и записал на свой счет 17 (7+10) очков.