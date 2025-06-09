Хохлачев перейдет в «Ладу». Форвард набрал 20 очков за «Амур» и «Сочи» в прошлом сезоне КХЛ
Александр Хохлачев продолжит карьеру в «Ладе».
«Александр Хохлачев в ближайшее время подпишет контракт с тольяттинской «Ладой». Мы достигли соглашения с клубом, и в ближайшее время будут оформлены все необходимые документы», – говорится в сообщении агентства Winners Hockey Agency.
В прошедшем сезоне нападающий выступал за «Амур» и «Сочи».
За дальневосточников форвард провел 21 матч в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 3 (1+2) балла за результативность.
За южан хоккеист сыграл 42 игры и записал на свой счет 17 (7+10) очков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Winners Hockey Agency
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