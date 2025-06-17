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Ягр об игре Маршанда и Перри: «Не думаю, что их время на исходе. Раньше НХЛ была жестче, теперь она более скоростная. Если вы хорошо катаетесь, вам проще»

Яромир Ягр высказался об игре Брэда Маршанда и Кори Перри в плей-офф.

18 июня «Флорида» примет «Эдмонтон» в 6-й игре финала Кубка Стэнли при 3-2 в серии. Матч начнется в 03:00 по московскому времени.

– Почему самые старшие парни в командах, Кори Перри и Брэд Маршанд, процветают? Это отчаяние, осознание того, что их время, возможно, на исходе?

 – Я не думаю, что их время на исходе. Это зависит от них. Мне кажется, что раньше лига была намного жестче, сложнее, потому что было больше силовой игры. Теперь она более скоростная. Но если вы хорошо катаетесь, вы не устаете. В плей-офф становится жестче.

Я думаю, что это была более жесткая игра, [когда Маршанд и Перри пришли в НХЛ], было много единоборств. Правила и все остальное изменились. Стало больше скорости. Никто не может вас зацепить, никто не может вас удерживать.

Но если вы хорошо катаетесь, вам проще. Все быстрее, но это проще. Вы не устаете так сильно. Эти парни, они были созданы для более жесткой игры. Пока они могут поддерживать необходимую скорость, у них должно быть преимущество, – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли, экс-нападающий «Флориды» Яромир Ягр. 

Маршанд и Перри в финале великолепны! Отличный пример для других возрастных звезд

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
logoЯромир Ягр
logoБрэд Маршанд
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