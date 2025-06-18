ИИХФ о Франции на ОИ-2026: «Финальное решение по России было за МОК. Одной из его рекомендаций был запрет на участие в командных соревнованиях»

В ИИХФ высказались о допуске Франции на Олимпиаду-2026 вместо России.

Ранее стало известно, что сборная Франции по хоккею заменит Россию на Олимпийских играх 2026 года.

«Финальное решение по участию России в Олимпиаде-2026 было за Международным олимпийским комитетом. Одной из его рекомендаций был запрет на участие России в командных соревнованиях, под этот критерий попали российские хоккеисты.

По регламенту сборная Франции заменит Россию на хоккейном турнире в Милане, изменений в этом контексте не ожидается», – сказали в ИИХФ .