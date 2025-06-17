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Дриджер заработает 60-65 млн рублей за сезон в «Тракторе» (Metaratings)

Крис Дриджер заработает 60-65 млн рублей по контракту с «Трактором» .

Об этом сообщает Metaratings.

Сегодня «Трактор» подписал однолетнее соглашение с вратарем.

В сезоне-2024/25 Крис Дриджер выступал в АХЛ за «Шарлотт» (20 матчей, коэффициент надежности 2,97, 87,8% отраженных бросков) и «Манитобу» (5 матчей, коэффициент надежности 3,30, 87,2% отраженных бросков).

В НХЛ голкипер играл за «Оттаву», «Флориду» и «Сиэтл», проведя в общей сложности 67 матчей в регулярных чемпионатах.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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