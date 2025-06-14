Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна – игрок года в CHL. Он набрал 129 очков в 56 матчах и стал самым ценным хоккеистом лиги с полезностью «плюс 60»

Гэвин Маккенна признан игроком сезона в Канадской хоккейной лиге (CHL).

Канадец получил награду в 17 лет. Лишь два игрока были моложе – Джон Таварес (2007) и Сидни Кросби (2004), каждому из которых на момент победы было по 16 лет.

Маккенна стал вторым бомбардиром в Западной хоккейной лиге, набрав 129 (41+88) очков в 56 матчах регулярного сезона за «Медисин Хэт». Он также был признан самым ценным игроком лиги с показателем полезности «плюс 60».

МакКенна также стал третьим бомбардиром в плей-офф WHL, набрав 38 (9+29) очков в 16 матчах, что помогло «Медисин Хэт » выиграть чемпионат лиги и выйти в Мемориальный кубок. Канадец набрал 6 (3+3) баллов в 4 играх и был включен в символическую сборную турнира.