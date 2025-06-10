Плющев про «Авангард»: «Просто так сожжена пара-тройка бюджетов! Канадский господин капризничает, требует игроков. Почему давным-давно не открывают молодых звезд для КХЛ?»
24-летний форвард «Динамо» Дмитрий Рашевский, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение «Авангарда».
Утверждалось, что московский клуб повторит предложение (195 миллионов рублей за 3 года), после чего обменяет игрока в «Металлург» на денежную компенсацию в размере 150 млн.
«Мне вообще непонятна вот эта трансферная кутерьма вокруг «Авангарда».
Идет круговорот тренеров, Кравца сменяет Звягин, Звягина – Буше и все это сопровождается уже третьей за два года сменой состава. Просто так сожжена пара-тройка бюджетов!
Понятно, что канадский господин, новый тренер «Авангарда», капризничает, требует новых игроков.
Но где хоть какая-то кадровая политика и стратегия? Почему Омск давным-давно не открывает для КХЛ молодых звезд? Где все эти академии и дочерние команды?
Где уважение к местным игрокам, почему чуть ли не на выход по прихоти североамериканского штаба просят даже Ткачева?» – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.