Кноблаух после 2:5 от «Флориды»: «Уверены, что можем выиграть последние 2 игры. Мы уже попадали в сложные ситуации, это просто еще одна, которую мы преодолеем»
Крис Кноблаух высказался после поражения в игре с «Флоридой».
«Эдмонтон» уступил в 5-м матче финальной серии Кубка Стэнли против «Пантерс» со счетом 2:5 (2-3 в серии).
«Нужно выиграть наши последние две игры. Мы уверены, что можем это сделать.
Мы уже попадали в сложные ситуации, и это просто еще одна, которую мы преодолеем», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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