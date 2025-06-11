Фетисов об игре Путина в хоккей: «Характер у него железный. Когда спрашиваешь его, не надоело ли, отвечает: «Новые элементы интересно осваивать. Это доставляет настоящую мужскую радость»

Вячеслав Фетисов высказался об игре Владимира Путина в хоккей.

– Скажи, а как в свое время удалось уговорить охрану Владимира Владимировича согласиться, чтобы он вышел на лед? Вдруг там какой-нибудь тафгай начнет бузить, а здоровье президента – дело святое.

– Под наше честное слово. Да и характер у нашего президента железный. Не каждый решится впервые встать на коньки в 57 лет. Разговор со мной начался на эту тему в «Лужниках», на Малой арене, где мы смотрели турнир, который проводил Союз боевых искусств. Вспомнил, как здесь играли в свое время в хоккей «Спартак », «Динамо », ЦСКА .

Смотрю, Владимир Владимирович заинтересовался. Я ему еще рассказал про то, что это игра для настоящих мужчин и она ему обязательно понравится. Ну и предложил присоединиться к нашей ветеранской команде легенд.

Он посмотрел на меня, а потом говорит: «Я же никогда не катался». Но я пообещал, что мы быстро его этому научим и все будет хорошо. А на следующий день уже отправил ему хоккейную форму. И через некоторое время Владимир Владимирович вышел на лед. А на публике впервые в хоккейных доспехах появился на Ходынке, в день инаугурации президента Российской Федерации.

Но, как и подобает президенту великой страны, вел себя уверенно и спокойно, понимая, что это игра мужская, в которой, случается, и падают. Но встают и продолжают борьбу.

Сейчас он играет достаточно часто, овладев многими хоккейными премудростями. Причем всегда находится в шикарной физической форме. А когда его иногда шутя спрашиваешь, не надоело ли, то Владимир Владимирович, улыбаясь, отвечает: «Спасибо за то, что посвятили меня в эту великую игру. И мне интересно каждый раз какие-то новые элементы осваивать. Это доставляет настоящую мужскую радость, потому что могу полностью отключиться от всех дел и на час-полтора отдаться игре».

В общем, хоккей сейчас для него вид спорта, где ему интересно и есть к чему стремиться. А его пример поднимает авторитет нашей игры, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.