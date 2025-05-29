Мильштейн о межсезонье: «Демидов решил остаться в Монреале, получше адаптироваться. Цель Вани не просто играть в НХЛ, а выйти на лидирующие роли»
Дэн Мильштейн рассказал, почему Иван Демидов решил провести межсезонье в Канаде.
Нападающий перешел в «Монреаль» из СКА по ходу сезона-2024/25.
«Ваня понимает, насколько серьезным будет следующий сезон, поэтому он принял решение остаться в Монреале, получше адаптироваться и хорошо подготовиться.
В дальнейшем он будет смотреть, где ему лучше тренироваться. Минус, конечно, что он не увидит свою семью и по-настоящему не сможет отдохнуть, но у него цель не просто играть в НХЛ, а выйти на лидирующие роли. Поэтому он принял такое решение», – сказал агент Дэн Мильштейн.
Демидов решил провести лето в Монреале. Форвард хочет получше «узнать культуру» города, интенсивно поработать с тренерами «Канадиенс» и подтянуть английский и французский (RG)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Odds.ru
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