Максим Сушинский: «За лето «Авангард» обновится. Ги Буше выстроит под себя новую команду»

Максим Сушинский считает, что Ги Буше в «Авангарде» выстроит команду под себя.

«За лето «Авангард» обновится. Ги Буше выстроит под себя новую команду. Так бывает всегда, когда в клуб приходит новый тренерский штаб», – сказал бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский.