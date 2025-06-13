Максим Сушинский: «За лето «Авангард» обновится. Ги Буше выстроит под себя новую команду»
Максим Сушинский считает, что Ги Буше в «Авангарде» выстроит команду под себя.
«За лето «Авангард» обновится. Ги Буше выстроит под себя новую команду.
Так бывает всегда, когда в клуб приходит новый тренерский штаб», – сказал бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
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