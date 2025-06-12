Пономарев о контракте с «Авангардом»: «Рад настолько, что не передать словами. В Омске прекрасные болельщики, классный тренерский штаб и серьезный состав»

Василий Пономарев заявил, что рад переходу в «Авангард».

Вчера 23-летний нападающий подписал контракт на три года с омским клубом. «Авангард» выменял права на него у «Спартака».

– Василий, прокомментируй подписание трехлетнего контракта с «Авангардом».

– Рад настолько, что не передать словами, так как вся эта история длилась на протяжении долгого времени. Все знают только о свершившемся факте обмена, но это был целый процесс, который долго не получалось завершить. И я сейчас очень рад.

У меня не стояла задача вернуться в Россию, я просто хотел играть на максимально высоком уровне и бороться за кубок.

В Омске великолепная атмосфера на играх, прекрасные, дружные болельщики, у «Авангарда » классный тренерский штаб и подбирается серьезный состав, – сказал Василий Пономарев .

Пономарев о возвращении в КХЛ: «НХЛ – это конвейер, бизнес. В «Каролине» я был на счету, а после обмена в «Питтсбург» оказался в подвешенном состоянии»