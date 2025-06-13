Нерс о выступлении Перри в раздевалке «Эдмонтона» при 0:3 в 4-м матче финала: «Он сказал, что пора приступить к работе. Тон мог бы быть немного другим, но иногда нужно, чтобы кто-то высказался»

Дарнелл Нерс высказался о речи Кори Перри в раздевалке «Эдмонтона» при 0:3.

«Ойлерс» обыграли «Флориду» (5:4 ОТ) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (2-2).

После первого периода канадский клуб уступал со счетом 0:3. В перерыве 40-летний форвард «нефтяников» Кори Перри взял слово в раздевалке .

«Он сказал, что пора приступить к работе. Хотя тон мог бы быть немного другим.

Дело не в том, что мы не слышали этого раньше. Скорее, дело в том, что такие слова просто должны были быть произнесены в этот момент. Время от времени вам нужно напоминание о том, что нужно сделать в тот или иной момент.

Иногда нужно, чтобы кто-то встал и высказался, привлек ваше внимание и вернул в игру. Именно этот он и сделал», – сказал защитник «нефтяников», набравший 2 (1+1) очка во втором периоде.

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