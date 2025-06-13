Хеллибаку вручили «Харт» и «Везину», когда он вернулся с рыбалки на озере: «Я назову этот день одним из лучших в карьере»

Коннору Хеллибаку вручили «Харт» и «Везину» после возвращения с рыбалки.

32-летний вратарь «Виннипега » сейчас проводит отпуск в родном штате Мичиган. Он отправился на рыбалку на озере вместе с агентом Рэем Петкау.

Члены семьи и друзья сделали Коннору сюрприз – награда лучшему вратарю регулярки НХЛ («Везина Трофи») ожидала его на берегу озера. Когда он пришвартовал лодку, и сошел на берег, то увидел приз.

«Сначала я увидел на берегу много людей и был немного сбит с толку», – сказал вратарь.

Потом второй вратарь «Джетс» Эрик Комри спросил: «А где же другой трофей?». После этого Хеллибаку вручили и «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате).

«Этот момент был вишенкой на торте. Сначала я даже не понял, о чем речь. Наверное, я назову этот день одним из лучших в моей карьере», – сказал Хеллибак.

Фото: официальный сайт НХЛ.