Крайдер разрешил Друри вести переговоры об обмене в «Анахайм». «Дакс» были среди клубов, в которые форвард не хотел переходить

Крис Крайдер близок к обмену из «Рейнджерс».

Ранее появилась информация , что нью-йоркцы обсуждают переход 34-летнего американского нападающего в «Анахайм».

По информации The Post, генеральный менеджер «Рейнджерс » Крис Друри получил разрешение вести переговоры с генеральным менеджером «Анахайма » Пэтом Вербиком , несмотря на то, что «Дакс» были в листе из 15 клубов, в которые хоккеист не хотел переходить.

Форвард еще не согласился на трейд, но один из источников в «Анахайме» считает сделку уже как совершившийся факт.

Действующий договор хоккеиста с зарплатой 6,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2026/27.

В этом сезоне Крис Крайдер набрал 30 (22+8) очков в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ