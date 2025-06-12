Ламберт о «Сиэтле»: «Нельзя построить Рим за один день. Мы будем лучше в зоне обороны, должны играть правильно – такова формула»
Лэйн Ламберт поделился мнением относительно работы в «Сиэтле».
Специалист сменил Дэна Байлсму на посту главного тренера команды.
«В некоторых аспектах работы есть приоритеты, но мы должны уделить внимание каждому. Нельзя построить Рим за один день.
Процесс пройдет с первого дня нашей работы. Мы начнем процесс, начнем требовать, внедрять структуру, систему, детали.
Наши спецбригады должны стать лучше. Мы будем играть лучше в зоне обороны. Знаю, что так и будет.
У нас есть талант. У нас есть опытные хоккеисты. Мы должны играть правильно – такова формула», – сказал главный тренер «Сиэтла» Лэйн Ламберт.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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