Ламберт о «Сиэтле»: «Нельзя построить Рим за один день. Мы будем лучше в зоне обороны, должны играть правильно – такова формула»

Лэйн Ламберт поделился мнением относительно работы в «Сиэтле».

Специалист сменил Дэна Байлсму на посту главного тренера команды.

«В некоторых аспектах работы есть приоритеты, но мы должны уделить внимание каждому. Нельзя построить Рим за один день.

Процесс пройдет с первого дня нашей работы. Мы начнем процесс, начнем требовать, внедрять структуру, систему, детали.

Наши спецбригады должны стать лучше. Мы будем играть лучше в зоне обороны. Знаю, что так и будет.

У нас есть талант. У нас есть опытные хоккеисты. Мы должны играть правильно – такова формула», – сказал главный тренер «Сиэтла » Лэйн Ламберт .